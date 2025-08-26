ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Най-после добра новина след ужаса в Слънчев бряг!
Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов".
Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо!
Всички сме със семейството и Марти!
Това съобщи преди минути бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 41 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
В кръвта и урината на полицейския син от Несебър са открити следи...
15:20 / 26.08.2025
Зрелищно водно торнадо се завихри край Синеморец
10:51 / 26.08.2025
ОбС придвижи напред изграждането на втория обход на кв. "Сарафово...
09:58 / 26.08.2025
Кметът на Черноморец: Вече два пъти валя поройно. Всички улици са...
13:36 / 25.08.2025
Двама с кокаин задържаха полицаи в Бургаско
12:34 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Абонамент
Анкета