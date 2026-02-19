Намериха следи от изчезналия риболовен кораб край Приморско
© БНТ
“Нашето издирване около скалите не намери никакви обекти нито хора, но решихме да проверим точката, която ни дадоха, където е изчезнал кораба и там установихме петно от дизелово гориво, което ни доказва, че е потънал кораба. За хората нищо не мога да кажа, надяваме се да са пуснали някакъв спасителен плот, да ги е отнесло някъде течението и да се намерят живи и здрави", каза пред БНТ Найден Недев - опитен водолаз, който се включи в акцията по издирването на кораба и тричленния му екипаж.
Дълбочината в района на откритото нефтено петно е 38 метра. Сонарната система на екипът доброволци не може да засече какво точно има на дъното. Затова ще изпратят координатите на Гранична полиция, за да се направи по-обстоен оглед с помощта и на водолази на място.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
НСИ: Средната заплата в Бургас расте
17:41 / 18.02.2026
Организират акция по брега за издирването на изчезналия кораб
17:00 / 18.02.2026
Каква е обстановката в Айтос?
15:02 / 18.02.2026
Кметът на Созопол с информация за обстановката
14:07 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.