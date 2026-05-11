Продължават активните дейности по ремонта и обновяването на базата на училище "Христо Ботев" в Ахелой, видя Burgas24.bg.

На място днес бяха кметът на Поморие Иван Алексиев и други членове на местната администрация, които инспектираха напредъка по проекта.

Облагородява се основната сграда на учебното заведение, а паралелно с това се изгражда и изцяло нов физкултурен салон.

Строежът му започна в средата на март като инвестираните в него средства са 1.6 млн. евро. Новата сграда ще включва многофункционална спортна зала с необходимите обслужващи помещения, съобразени с потребностите на учениците.

От друга страна в момента върви обновяването на фасадата на училището като се очаква след завършване на строително-монтажните дейности сградата да приеме своите ученици в изцяло нова, обновена и модерна среда за обучение.

Предвид темпа на работа, изглежда ще се направи всичко възможно сградата на училище "Христо Ботев" да бъде готова за началото на следващата 2026/2027 учебна година.