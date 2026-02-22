Напрежение в бургаската община Средец
Докато местните жители са в готовност за протести, от Държавната агенция за бежанците обясниха за bTV, че окончателно решение за локацията все още няма, а новите правила целят по-голяма сигурност по границата.
Миграционният натиск в странджанската община е ежедневие, а новината за бъдещия център буквално взриви Средец. С решение на Министерския съвет от този месец имотът вече е на Агенцията за бежанците.
"Не сме съгласни! Цяла вечер минават дронове, намираме отворени къщи. И те са хора, обаче, съгласете се, че и ние сме хора и искаме спокойствие в старините си“, казва Радка Димитрова.
"Ние как ще излизаме с нашите деца“, пита Ирена Крушева.
Кметът на Средец застава зад жителите и критикува липсата на диалог с централната власт.
"Противопоставянето ще е с всички допустими законови форми – граждански протести, подписки, изявления...“, коментира Иван Кичев, кмет на Средец.
Местният парламент подготвя декларация до кабинета – механизъм, с който преди 10 години подобна идея е спряна.
"Ние изпреварихме събитието тогава и излязохме с декларация, че сме против изграждането на подобни обекти от всякакъв тип – открит или закрит“, коментира Динко Цъцаров, председател на Общинския съвет на Средец.
Днес територията на бившите казарми напомня на гигантско сметище.
Проектът предвижда разкриване на 80 работни места – аргумент, който раздвоява жителите.
"Няма да е лошо, ако стане. Работните места трябва да се осигурят, разбира се, защото хората се нуждаят спешно от пари“, казва Галя Маринова.
За bTV от Държавната агенция за бежанците поясниха, че съгласно новия пакт за миграция България трябва да изгради два центъра, но изборът на мястото ще зависи от диалога с местната власт.
"Това е изцяло нова процедура, защитаваща националната ни сигурност. Чрез нея ще разглеждаме молбите за закрила в значително по-кратък срок, като ограничим допускането на чужденци във вътрешността на страната“, коментира Иван Иванов – председател на ДАБ.
Новите правила влизат в сила от 12 юни. Дотогава държавата и общината тепърва ще търсят консенсус за бъдещето на бившите казарми. А окончателното решение е обвързано и с предстоящи обществени обсъждания.
