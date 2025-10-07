Наскоро взел книжка изхвърча с колата си в канавка в Бургаско

© Вчера малко след 15:00 ч. на пътя между поморийските села Бата и Страцин, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост - мокра пътна настилка, в условията на ляв завой, самостоятелно е катастрофирал, преобръщайки се в крайпътна канавка, лек автомобил "Ауди А 3“, управляван от 19-годишен мъж от село Просеник.



Шофьорът е настанен за наблюдение в болница "Сърце и мозък“.