Наскоро взел книжка предизвика ПТП в Средец

© Снощи малко след 22:00 ч. в Средец, в условията на прав неосветен участък л.а. "БМВ“, управляван от 19-годишен мъж от Средец, движещ се с несъобразена с конкретните условия на видимост скорост, блъска с дясното си странично огледало в дясната ръка внезапно излезлия на пътя 75-годишен пешеходец от Средец.



Възрастният мъж е получил фрактура на дясната лакътна кост. Той е получил медицинска помощ и е освободен за домашно лечение.