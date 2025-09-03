Наскоро взела книжка изхвърча с колата си в нива между Медово и Бата

© Илюстрация Наскоро навършила пълнолетие шофьорка изхвърча с колата си в нива между Медово и Бата. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че инцидентът е станал снощи около полунощ.



Поради движение с несъобразена с пътните условия скорост, при навлизане в лек ляв завой и загуба на контрол, самостоятелно е катастрофирал и се е преобърнал в крайпътна земеделска нива, лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 18-годишно момиче от село Страцин, със стаж от 6 месеца.



В колата са пътували още две момчета и едно момиче - всички от Бата. И четиримата получили леки охлузни рани.



Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са били отрицателни.