|Наскоро взела книжка изхвърча с колата си в нива между Медово и Бата
Поради движение с несъобразена с пътните условия скорост, при навлизане в лек ляв завой и загуба на контрол, самостоятелно е катастрофирал и се е преобърнал в крайпътна земеделска нива, лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 18-годишно момиче от село Страцин, със стаж от 6 месеца.
В колата са пътували още две момчета и едно момиче - всички от Бата. И четиримата получили леки охлузни рани.
Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са били отрицателни.
