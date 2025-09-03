Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Наскоро взела книжка изхвърча с колата си в нива между Медово и Бата
Автор: Иван Сотиров 11:40Коментари (0)496
©
Илюстрация
Наскоро навършила пълнолетие шофьорка изхвърча с колата си в нива между Медово и Бата. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че инцидентът е станал снощи около полунощ.

Поради движение с несъобразена с пътните условия скорост, при навлизане в лек ляв завой и загуба на контрол, самостоятелно е катастрофирал и се е преобърнал в крайпътна земеделска нива, лек автомобил "Опел Корса“,  управляван от 18-годишно момиче от село Страцин, със стаж от 6 месеца.

В колата са пътували още две момчета и едно момиче -  всички от Бата. И четиримата получили леки охлузни рани.

Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са били отрицателни.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Фалшиво повикване до Спешна помощ доведе до арест на мигранти кра...
14:39 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
"БМВ" блъсна МПС на пожарната в Приморско
13:01 / 02.09.2025
Ученичка на велосипед пострада при сблъсък с кола в Айтос
11:21 / 02.09.2025
Много пияни и дрогирани зад волана спипаха в Бургаско
16:57 / 01.09.2025
Историята на Акве калиде оживя чрез още един реализиран проект
12:05 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Пияни украинци опитаха да нахлуят в хотел в Слънчев бряг, единият свърши в болница
10:19 / 01.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: