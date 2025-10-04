Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
Автор: Вилислава Ветренска 13:51Коментари (3)393
© Meteo Balkans
виж галерията
Процесът приключи, но потопът остана в комплекс "Елените". Преди години направихме симулации за евентуални наводнения в Монтанско, Царево и Приморско и, разбира се, получихме огромен хейт. Това пишат синоптиците от Meteo Balkans.

"Късно, до 2 часа през нощта, работихме по тази симулация, която много детайлно описва реалността. Сравнявахме резултатите със снимки, заснети с дрон, за да избегнем обвинения, че симулациите са грешни. Моделирането само по себе си е точно. Ако имахме по-добра и детайлна карта на топографията на района, щеше да е още по-точно.

Ето какво се случва, когато нивото на малка река се вдигне с 5 метра. Вчера публикувахме прогнозна карта за нивото на реките. Не всяка река създава бедствие, и когато е отбелязана в червено, това не означава автоматично апокалипсис.

Но когато бедствието се случи, времето за реакция е въпрос на минути.

Замислите се, идват нови валеж, дано да не се повтори...", предупреждават синоптиците.

"Тази синята чертичка на топографската карта е реката, която куп корумпирани държавни чиновници са отказали да видят през годините, издавайки разрешителните за строеж. Цялото дере около нея е застроено.  Днес завалял малко дъждец и о, бедствие! За наводнението била виновна реката, за която хората дори не знаели, че била там!

Въобще не ми е жал за нито един от пострадалите собственици на имоти, които са застроили дерето на реката. Те много добре са знзаели какво правят и днес просто плащат цената за алчността си! Накарая природата винаги печели!

Сечете горите, вдигате кооперации на 2 метра една от друга, канализация нула….е вие какво очаквате?", гласи мнение на потребител в социалната мрежа Фейсбук по темата.




Още по темата: общо новини по темата: 29
04.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 2 ч. и 8 мин.
+1
 
 
Тези които презастрояват знаят какво перщчелят Губещи са глупаците които купуват
Aнонимен
преди 2 ч. и 18 мин.
+2
 
 
Да строиш в дере е като да бъркаш с тел в контакта. Резултата е ясен.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
Екип от доброволци от Пловдив и Бургас пътуват към ваканционно се...
13:51 / 04.10.2025
Костадин Костадинов: Причината за смъртта на 3-ма души на "Еленит...
09:45 / 04.10.2025
Започва описване на щетите в "Елените", няма хора в опасност
09:44 / 04.10.2025
Трета жертва след потопа в Елените!
18:09 / 03.10.2025
Втора жертва на потопа край "Елените"
17:21 / 03.10.2025
Мъж от Руен е загиналият в "Елените"
16:52 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Български тенис
Бури и градушки 2025 г.
Български национален отбор по футбол
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: