|Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
"Късно, до 2 часа през нощта, работихме по тази симулация, която много детайлно описва реалността. Сравнявахме резултатите със снимки, заснети с дрон, за да избегнем обвинения, че симулациите са грешни. Моделирането само по себе си е точно. Ако имахме по-добра и детайлна карта на топографията на района, щеше да е още по-точно.
Ето какво се случва, когато нивото на малка река се вдигне с 5 метра. Вчера публикувахме прогнозна карта за нивото на реките. Не всяка река създава бедствие, и когато е отбелязана в червено, това не означава автоматично апокалипсис.
Но когато бедствието се случи, времето за реакция е въпрос на минути.
Замислите се, идват нови валеж, дано да не се повтори...", предупреждават синоптиците.
"Тази синята чертичка на топографската карта е реката, която куп корумпирани държавни чиновници са отказали да видят през годините, издавайки разрешителните за строеж. Цялото дере около нея е застроено. Днес завалял малко дъждец и о, бедствие! За наводнението била виновна реката, за която хората дори не знаели, че била там!
Въобще не ми е жал за нито един от пострадалите собственици на имоти, които са застроили дерето на реката. Те много добре са знзаели какво правят и днес просто плащат цената за алчността си! Накарая природата винаги печели!
Сечете горите, вдигате кооперации на 2 метра една от друга, канализация нула….е вие какво очаквате?", гласи мнение на потребител в социалната мрежа Фейсбук по темата.
