Навършват се 148 години от студената зима, в която Поморие става свободен град
Днес церемонията по отбелязване на светлата годишнина започна с благодарствен молебен в църквата "Свето Рождество Богородично", отслужен от отец Борис Георгиев.
Всички присъстващи на общоградското честване си припомниха стойността на свободата. Припомниха си и една от най-силните и докосващи български песни. "Хубава си, моя горо“ в изпълнение на Стефани Илиева – бивш възпитаник на Средно училище "Иван Вазов“ и госпожа Елена Коева, с настоящ вокален педагог Милена Добрева. Участие в празничната програма взеха и децата от Детски фолклорен танцов състав "Раковина“ с ръководител Владимир Данаилов, младежите от ХХ Гвардейски отряд при СУ "Иван Вазов“ – Поморие с ръководители Диана Благоева и Георги Вражев и водещите Алекс Алексиева и Александър Горанов. Венци и цветя пред паметните плочи и бюст-паметника на Левски в центъра на Поморие поднесоха кметът Иван Алексиев, общински съветници, общественици, жители и гости.
