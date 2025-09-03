Не успяха да спасят пометената от АТВ в Слънчев бряг Христина

© Почина Христина - майката на 4-годишния Мартин, която пострада най-тежко, след като АТВ премина през тях в Слънчев бряг, потвърдиха от УМБАЛ – Бургас за Burgas24.bg.



35-годишната жена изпадна в мозъчна смърт, а жизнените ѝ показатели бяха поддържани по изкуствен път. Синът ѝ Мартин, който също е в тежко състояние, наскоро бе транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в "Пирогов".



Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина и 4-годишното й момченце, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години.



Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.



