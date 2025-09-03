ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Не успяха да спасят пометената от АТВ в Слънчев бряг Христина
35-годишната жена изпадна в мозъчна смърт, а жизнените ѝ показатели бяха поддържани по изкуствен път. Синът ѝ Мартин, който също е в тежко състояние, наскоро бе транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в "Пирогов".
Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина и 4-годишното й момченце, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години.
Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.
Повече за случая четете в нашата тема!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 51
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Наскоро взела книжка изхвърча с колата си в нива между Медово и Б...
11:40 / 03.09.2025
Фалшиво повикване до Спешна помощ доведе до арест на мигранти кра...
14:39 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
"БМВ" блъсна МПС на пожарната в Приморско
13:01 / 02.09.2025
Ученичка на велосипед пострада при сблъсък с кола в Айтос
11:21 / 02.09.2025
Много пияни и дрогирани зад волана спипаха в Бургаско
16:57 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета