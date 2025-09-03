Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Не успяха да спасят пометената от АТВ в Слънчев бряг Христина
Автор: Иван Сотиров 14:54Коментари (0)576
©
Почина Христина - майката на 4-годишния Мартин, която пострада най-тежко, след като АТВ премина през тях в Слънчев бряг, потвърдиха от УМБАЛ – Бургас за Burgas24.bg.

35-годишната жена изпадна в мозъчна смърт, а жизнените ѝ показатели бяха поддържани по изкуствен път. Синът ѝ Мартин, който също е в тежко състояние, наскоро бе транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в "Пирогов".

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина и 4-годишното й момченце, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години.

Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал. 

Повече за случая четете в нашата тема!



Още по темата: общо новини по темата: 51
03.09.2025 Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
02.09.2025 АТВ-то от удара в Слънчев бряг е с нередовни документи и незаконно се отдавало под наем
02.09.2025 ИПБ: Възмутени сме!
01.09.2025 Пострадалите след ужаса с АТВ благодариха на лекарите от УМБАЛ Бургас
31.08.2025 Нова шокираща версия за трагедията с АТВ в Слънчев бряг
29.08.2025 Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Наскоро взела книжка изхвърча с колата си в нива между Медово и Б...
11:40 / 03.09.2025
Фалшиво повикване до Спешна помощ доведе до арест на мигранти кра...
14:39 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
"БМВ" блъсна МПС на пожарната в Приморско
13:01 / 02.09.2025
Ученичка на велосипед пострада при сблъсък с кола в Айтос
11:21 / 02.09.2025
Много пияни и дрогирани зад волана спипаха в Бургаско
16:57 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Пияни украинци опитаха да нахлуят в хотел в Слънчев бряг, единият свърши в болница
10:19 / 01.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: