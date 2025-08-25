Нелепо ПТП с участието на диво прасе край "Крайморие"

© Нелепо ПТП с участието на диво прасе се размина без трагични последствия, съобщиха от полицията.



Малко преди полунощ в петък на пътя Малко Търново – Бургас, в района на пътната отсечка с. Маринка - кв. "Крайморие", "Ауди", с английска регистрация, управлявано от 21-годишен мъж от Малко Търново блъска внезапно излязло на пътното платно животно, в резултат на което излиза вдясно от пътя и се преобръща.



От катастрофата са пострадали пътуващият на задната седалка 21-годишен мъж от Малко Търново, който е прегледан в УМБАЛ-Бургас и освободен за домашно лечение с контузия на главата, без опасност за живота, както и седящата до него 21-годишна жена от Малко Търново, която е получила контузия на лявата подбедрица. Тя също е прегледана в бургаската болница и освободена за домашно лечение.