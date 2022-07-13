Неприятности за украинец в Слънчев бряг

© Burgas24.bg Служители от Районно управление - Несебър са установили извършителя на кражбата на мобилен телефон "Айфон 8", собственост на 52-годишен украински гражданин, живеещ в Пловдив. Устройството е задигнато на 27 юни от района на басейна на хотелски комплекс в Слънчев бряг . Крадецът е 37-годишен криминално проявен софиянец.



Мъжът е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатия мобилен телефон.



Работата по случая продължава.