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|Неприятности за украинец в Слънчев бряг
Мъжът е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатия мобилен телефон.
Работата по случая продължава.
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