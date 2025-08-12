ЗАРЕЖДАНЕ...
|Непълнолетен е с травма на главата след катастрофа с мотор в Поморийско
Момчето е шофирало кросов мотор в гориста местност край населеното място.
Той е откаран в болница с фрактура на челото, без опасност за живота.
Работата по случая продължава.
