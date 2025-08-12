Непълнолетен е с травма на главата след катастрофа с мотор в Поморийско

© 17-годишен младеж от Руен е пострадал след самостоятелна катастрофа с мотор в поморийското село Косовец, съобщиха от бургаската полиция.



Момчето е шофирало кросов мотор в гориста местност край населеното място.



Той е откаран в болница с фрактура на челото, без опасност за живота.



Работата по случая продължава.