Несебър отбеляза деня на Тракия
Денят започна с отслужване на панихида за българските жертви на репресии и гонения в периода на Балканската война в храма "Успение Богородично“.
Малко по-късно пред паметника, в памет на хилядите тракийски и македонски прокуденици, намерили подслон в пределите на родината, се преклониха граждани – наследници на бежанците, кметът на Несебър Николай Димитров, заместник-кметовете Виктор Борисов и Иван Гургов, общинският съветник Сотир Наумов, представители на организации, клубове и институции.
Пред паметника на тракийските и македонски бежанци в Новия град се състоя и тематична музикално-поетична програма с участието на самодейци от НЧ "Яна Лъскова“, а след това в знак на почит бяха поднесени венци и цветя.
