Несебър отбелязва своя празник днес

© Днес, на Голяма Богородица, Несебър отбелязва своя празник.



Тази дата е определена с решение на местната власт на 4 август 1992 г.



Тържествата започнаха още вчера с изложба "Несебър през детските очи“ в Градска галерия "Радослав Ралев". Паралелно с това в същия час в храм "Успение Богородично" бе обслужено Вечерно богослужение, а час по-късно бе празничното литийно шествие. От 21:00 ч. в Амфитеатър "Жана Чимбулева“ кметът на града Николай Димитров поздрави гражданите на Несебър, а вечерта продължи с концерт на Силвия Кацарова.



Днес честванията започват в 09:00 часа в Храм "Успение Богородично" с тържествена света литургия. Час по-късно пред крепостните стени ще има Ритуал по издигане на националния флаг.



От 18:30 ч. в Южния парк е детският празник с цирк "Балкански“; а от 20:00 ч. на площад "Жулиета Шишманова“ — детска театрална постановка "Рибарят и златната рибка“ и детско шоу.



Кулминацията е в 21:00 ч. на две сцени — "Латино магия“, концерт-спектакъл на КСТ "Несебър“ на амфитеатър "Жана Чимбулева“, и "Балкански ритъм“ — празничен концерт при крепостните стени.



В 22:00 ч. при крепостните стени е концертът на легендите Chico & The Gypsies, а финалът на празника е с шоу с дронове и светлинно шоу от 23:30 ч. и музикално-пиротехнически спектакъл 10 минути преди полунощ.