Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Несебър отново доказа, че знае как да празнува
Автор: Екип Burgas24.bg 12:23Коментари (0)180
©
Несебър отново доказа, че знае как да празнува – този 15 август, в Деня на Успение Богородично и официален празник на града, хилядите гости и жители станаха част от незабравимо преживяване, чиято кулминация бе зрелищният концерт на световноизвестната група Chico & The Gypsies.

Сцената пред Крепостните стени буквално се разтресе от аплодисменти, когато на нея се появиха легендарните музиканти, водени от Чико Кастийо – бивш вокалист и китарист на Gipsy Kings. Със своя завладяващ глас и пламенна китара, Чико и компания поднесоха на публиката истинска музикална експлозия от фламенко, румба каталана, латино поп и латино рок, пишат от Черноморски фар. 

 

Преди това, празничната програма беше изпъстрена с разнообразие от събития, подходящи както за малки, така и за големи. Тържественият ден започна с света литургия в храм "Успение Богородично" и ритуал по издигане на националния флаг пред Крепостните стени.

Децата също имаха своя специален празник – в Южния парк се проведоха циркови атракции с участието на Академичен цирк "Балкански“, а на площад "Жулиета Шишманова“ – весело детско шоу и театрална постановка на открито по класическата приказка "Рибарят и златната рибка“.

Вечерната програма подгря с два паралелни концерта от 21:00 ч. – на Амфитеатър "Жана Чимбулева“ зрителите се насладиха на емоционалния спектакъл "Латино магия“ на КСТ "Несебър“, докато сцената при Крепостните стени бе озвучена от концерта "Балкански ритъм“ с участието на Данислав Кехайов, Нели Танева, София Главопулу, Стоян Чалгънов, Антонио Симеонов и оркестър.

Финалът на вечерта – и на цялата празнична програма – беше повече от ефектен. Светлинно и дрон шоу, последвано от музикално-пиротехнически спектакъл, озари нощното небе над Несебър.









Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Двама души в кома не стигнаха за обвинение в тежка телесна повред...
16:36 / 15.08.2025
Отлични новини за туризма в Бургаско!
15:57 / 15.08.2025
Родителите на джигита, помел много хора в Слънчев бряг, работили ...
15:23 / 15.08.2025
Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа...
11:56 / 15.08.2025
Светкавична реакция на полицията в Царево
09:55 / 15.08.2025
Товарен автомобил се преобърна на пътя Малко Търново –Изгрев
09:43 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Ето защо много жп линии у нас побеляха
14:51 / 14.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Огромен пожар край Илинденци
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: