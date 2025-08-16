ЗАРЕЖДАНЕ...
Несебър отново доказа, че знае как да празнува
Сцената пред Крепостните стени буквално се разтресе от аплодисменти, когато на нея се появиха легендарните музиканти, водени от Чико Кастийо – бивш вокалист и китарист на Gipsy Kings. Със своя завладяващ глас и пламенна китара, Чико и компания поднесоха на публиката истинска музикална експлозия от фламенко, румба каталана, латино поп и латино рок, пишат от Черноморски фар.
Преди това, празничната програма беше изпъстрена с разнообразие от събития, подходящи както за малки, така и за големи. Тържественият ден започна с света литургия в храм "Успение Богородично" и ритуал по издигане на националния флаг пред Крепостните стени.
Децата също имаха своя специален празник – в Южния парк се проведоха циркови атракции с участието на Академичен цирк "Балкански“, а на площад "Жулиета Шишманова“ – весело детско шоу и театрална постановка на открито по класическата приказка "Рибарят и златната рибка“.
Вечерната програма подгря с два паралелни концерта от 21:00 ч. – на Амфитеатър "Жана Чимбулева“ зрителите се насладиха на емоционалния спектакъл "Латино магия“ на КСТ "Несебър“, докато сцената при Крепостните стени бе озвучена от концерта "Балкански ритъм“ с участието на Данислав Кехайов, Нели Танева, София Главопулу, Стоян Чалгънов, Антонио Симеонов и оркестър.
Финалът на вечерта – и на цялата празнична програма – беше повече от ефектен. Светлинно и дрон шоу, последвано от музикално-пиротехнически спектакъл, озари нощното небе над Несебър.
