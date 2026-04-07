Започнаха дезинсекционните и дератизационните обработки в населените места на Община Несебър, предаде репортер на Burgas24.bg.

Извършват се:

– Обработка на биотопи срещу ларви на комари в района на Несебър и Обзор;

– Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и места с животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми;

– Дератизация на гробищните паркове на територията на общината;

– Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове.

Периодът на обработките е от 6 до 9 април 2026 г., съобразно метеорологичната прогноза.