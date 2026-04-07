Започнаха дезинсекционните и дератизационните обработки в населените места на Община Несебър, предаде репортер на Burgas24.bg.
Извършват се:
– Обработка на биотопи срещу ларви на комари в района на Несебър и Обзор;
– Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и места с животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми;
– Дератизация на гробищните паркове на територията на общината;
– Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове.
Периодът на обработките е от 6 до 9 април 2026 г., съобразно метеорологичната прогноза.
