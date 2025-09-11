ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Несебър стартира проект за по-чист въздух за 2.1 млн. лв.
Дейностите са насочени към ограничаване източниците на вторично разпрашаване и пречистване на въздуха по естествен път чрез разширяване на зелените площи в градска среда и засаждане на растителни видове с най-висока степен по отношение улавянето на ФПЧ10. Предвидено е изпълнение на озеленяване в обществено достъпни поземлени имоти – общинска собственост, в урбанизираните територии на градовете Несебър, Обзор и Свети Влас.
Предвидени за озеленяване са общо 22 поземлени имота – общинска собственост, разположени в гр. Несебър, к.к "Слънчев бряг – запад“, гр. Обзор и гр. Свети Влас.
Проектът ще допринесе за изпълнение ангажиментите на страната в сектор "Въздух“ и постигане на цели, произтичащи от европейското и национално законодателство, съгласно Решение на Съда на Европейския съюз от 2017 г. за неспазване на нормите на пределно допустимите стойности на прахови частици в атмосферния въздух.
Общата стойност на инвестицията и на безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., е 2,1 млн. лв.
Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 41 месеца.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Несебърски полицаи закопчаха поредния дрогиран шофьор
09:24 / 11.09.2025
Французин сгази лука в Слънчев бряг
09:08 / 11.09.2025
Хванаха млад мъж с три вида наркотици в Созопол
08:37 / 11.09.2025
Голям пожар избухна в Карнобатско, кметът обяви частично бедствен...
08:34 / 11.09.2025
Никола Бургазлиев е с ново обвинение! Той: Съжалявам
17:10 / 10.09.2025
Още един пиян шофьор загази в Бургаско
16:15 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета