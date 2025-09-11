Новини
Несебър стартира проект за по-чист въздух за 2.1 млн. лв.
Автор: Николай Парашкевов 14:57Коментари (0)21
Община Несебър започва изпълнението напроект за изграждане на зелена инфраструктура по процедура "Зелени мерки за по-чист въздух“, финансирана по Програма "Околна среда“ 2021 – 2027 г., видя "Фокус".

Дейностите са насочени към ограничаване източниците на вторично разпрашаване и пречистване на въздуха по естествен път чрез разширяване на зелените площи в градска среда и засаждане на растителни видове с най-висока степен по отношение улавянето на ФПЧ10. Предвидено е изпълнение на озеленяване в обществено достъпни поземлени имоти – общинска собственост, в урбанизираните територии на градовете Несебър, Обзор и Свети Влас.

Предвидени за озеленяване са общо 22 поземлени имота – общинска собственост, разположени в гр. Несебър, к.к "Слънчев бряг – запад“, гр. Обзор и гр. Свети Влас.

Проектът ще допринесе за изпълнение ангажиментите на страната в сектор "Въздух“ и постигане на цели, произтичащи от европейското и национално законодателство, съгласно Решение на Съда на Европейския съюз от 2017 г. за неспазване на нормите на пределно допустимите стойности на прахови частици в атмосферния въздух.

Общата стойност на инвестицията и на безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., е 2,1 млн. лв.

Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 41 месеца.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
