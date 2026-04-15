Този Великден общността в Несебър се обедини около благотворителна кауза в подкрепа на дете със специални потребности и неговия дядо.

В рамките на благотворителен турнир, организиран от Община Несебър и местни любители на спорта, бяха събрани 2 338,80 евро. Средствата са насочени към осигуряване на по-спокойно и стабилно ежедневие за Стоян и неговото семейство, както и за покриване на част от необходимите грижи и разходи, съобщиха организаторите за Burgas24.bg.

Инициативата показа силата на съпричастността и единството в местната общност. В нея се включиха десетки участници, доброволци и отбори, които подкрепиха каузата както със спортно участие, така и с дарения.

Организаторите и Община Несебър изразиха благодарност към всички, допринесли за реализирането на инициативата – партньори, доброволци, участници и дарители.