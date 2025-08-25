Несебърлийка не зачете закона, отнесе румънка на пешеходна пътека

© Възрастна жена от Несебър не се съобрази със закона и отнесе 30-годишна румънка на пешеходна пътека в Слънчев бряг, съобщиха от ОДВМР-Бургас.



Инцидентът се разиграва в петък около 20:45 ч. на алеята срещу хотел "Палм Корт" курорта.



70-годишната несебърлийка е управлявала "Ситроен С4 Пикасо". Тя отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходна пътека румънска гражданка, която е получила контузия на десния крак.



След случката тя е отказала преглед от екип на "Спешна помощ".