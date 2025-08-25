Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Несебърлийка не зачете закона, отнесе румънка на пешеходна пътека
Автор: Николай Парашкевов 11:18Коментари (0)67
©
Възрастна жена от Несебър не се съобрази със закона и отнесе 30-годишна румънка на пешеходна пътека в Слънчев бряг, съобщиха от ОДВМР-Бургас.

Инцидентът се разиграва в петък около 20:45 ч. на алеята срещу хотел "Палм Корт" курорта.

70-годишната несебърлийка е управлявала "Ситроен С4 Пикасо". Тя отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходна пътека румънска гражданка, която е получила контузия на десния крак.

След случката тя е отказала преглед от екип на "Спешна помощ".








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Съветници с предложение за ремонт на спортната площадка на училищ...
09:53 / 25.08.2025
Голям пожар в местността "Свети Георги" в Сливен, 6 екипа се боря...
15:06 / 23.08.2025
Районен съд – Несебър с позиция след твърдения за техен съдия
17:22 / 22.08.2025
В Бургаско сме 11-о място по заплати, но пък много работим
16:54 / 22.08.2025
Пиян украинец с челен сблъсък с кола и автобус
11:29 / 22.08.2025
Започна строежът на дом за стари хора в Лозарево
11:10 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Лято 2025
Първият учебен ден
Масови протести срещу цените на горивата
Туризъм
Застреляха президента на Локо Пд Георги Илиев
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: