Несебърлия блъсна колата си в автобус и кола, пострада жена

© В събота около 07:10 ч. на главната алея срещу х-л "Аквамарин“ в посока Свети Влас лек автомобил "Форд Фокус“, управляван от 63-годишен несебърлия при извършване на неправилен обратен завой е допуснал ПТП с лек автомобил "Мерцедес S 500“, управляван от 27-годишен мъж от пазарджишкото село Звъничево и автобус "Мерцедес“, управляван от 53-годишен помориец.



Пострадала е пътуваща в автобуса 44-годишна жена от Гильовца. Тя е получила аркада на лявото око и е откарана за преглед в УМБАЛ - Бургас.