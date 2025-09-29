Новини
Несебърлия открадна тежкотоварен автомобил и катастрофира с него
Автор: Иван Сотиров 09:49Коментари (0)41
© Burgas24.bg
В петък около 07:35 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за възникнал пътен инцидент в района на к-с "Тарсис Нова“ в Слънчев бряг. Тежкотоварен автомобил "Ивеко Дейли“, управляван от 37-годишен местен жител, е блъснал отзад паркиран тежкотоварен автомобил "Рено Мастер“. След сблъсъка реното е отскочило и блъснало паркирани пред него други два леки автомобили.

В резултат на полицейските действия е установено, че ивекото е взето от 37-годишния несебърлия за ползване без знанието и съгласието на собственика му – 51-годишен съгражданин.

Водачът на ивекото е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.








Статистика: