Несебърлия открадна тежкотоварен автомобил и катастрофира с него

В петък около 07:35 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за възникнал пътен инцидент в района на к-с "Тарсис Нова" в Слънчев бряг. Тежкотоварен автомобил "Ивеко Дейли", управляван от 37-годишен местен жител, е блъснал отзад паркиран тежкотоварен автомобил "Рено Мастер". След сблъсъка реното е отскочило и блъснало паркирани пред него други два леки автомобила.



В резултат на полицейските действия е установено, че ивекото е взето от 37-годишния несебърлия за ползване без знанието и съгласието на собственика му – 51-годишен съгражданин.



Водачът на ивекото е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.