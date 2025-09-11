Новини
Несебърски полицаи закопчаха поредния дрогиран шофьор
Автор: Екип Burgas24.bg 09:24
©
Вчера малко преди 22:00 ч. в района до паркинга на х-л "Вип клуб Делфин“ в Слънчев бряг служители от Районно управление - Несебър спрели за проверка лек автомобил "БМВ Х 6“, управляван от 39-годишен несебърлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - кокаин и метамфетамин.

Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.








