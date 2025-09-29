Несебърски полицаи закопчаха трима след проверка на "Мерцедес"

© Burgas24.bg В петък около 14:10 ч. на главната алея до хотел "Посейдон“ в Слънчев бряг служители от Районно управление – Несебър спрели за полицейска проверка лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 35-годишен мъж от Твърдица. Полицаите установили, че мъжът зад волана шофира след употреба на амфетамин и метамфетамин.



С автомобила са се придвижвали и двама мъже от Свети Влас - на 25 и 36 години. При проверка на автомобила са намерени и иззети плик с 30-лекарствени опаковки, еднолитрово шише с надпис "Кислородна вода“, бутилка с надпис "Йодова тинктура“ и еднолитрова кутия с надпис "Кореселин“.



Водачът и неговите спътници са задържани за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. При извършен личен обиск в 36-годишния мъж е открито пликче с бяло прахообразно вещество с тегло около 1 грам и хартиена свивка с червено прахообразно вещество. Точният им състав е в процес на изясняване.



Работата по случая продължава.