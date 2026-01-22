По време на юбилейното 50-о среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици експертите на ДПП "Странджа“ са станали свидетели на изключителен момент край скалите на Синеморец – среща с видра, един от най-редките и защитени обитатели на нашите земи.Това национално преброяване се провежда от 15 до 18 януари 2026 г. и обхваща над 250 влажни зони в цялата страна – от Черноморието до реките, езерата и блата. Екипи от учени, експерти, природозащитни организации и доброволци работят за събиране на данни за числеността и видовото разнообразие на зимуващите птици – ключови индикатори за състоянието на нашите влажни местообитания и климатичните тенденции.