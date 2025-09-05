Новини
Нестинари с инициатива в подкрепа на 9-годишния Стефчо
Автор: Николай Парашкевов 14:41Коментари (0)110
Нестинарската общност в село Българи организира благотворителна маса в подкрепа на  9-годишния Стефан Златаров, който има нужда от специфично лечение, за да проходи. Инициативата е част от фестивала на носията, който се организира от Фондация "Зарина" и ще се проведе на площада в Царево на 7 септември.

Детето пострада в автомобилна катастрофа през ноември 2022 г. То е с тежка травма на гръбначния стълб и в момента е в количка. За възстановяването му е нужна интензивна и ежедневна рехабилитация в специализирани клиники.

"Нека всички майки, които имат възможност и желание – пригответе с ръцете си нещо вкусно, вложете в него любовта си и го донесете. Така ще дадем не само храна, а частица от себе си – за да върнем усмивката и надеждата в едни детски очи. Защото всяка баница, всяко кексче, всяка хапка ще бъде крачка към мечтата на едно дете – да проходи отново. Всеки от нас се е молил за своето дете. Нека този път да се помолим за едно дете от Странджа. Масата ни да е трапеза на сърцето, на обичта и на надеждата. Когато сме заедно, сме силни. И когато помагаме на дете, помагаме на цялото бъдеще", призовават организаторите.

Всички средства, които ще се съберат от продажбата на кулинираните ястия, ще бъдат дарени за лечението на Стефчо.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
