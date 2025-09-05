ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нестинари с инициатива в подкрепа на 9-годишния Стефчо
Детето пострада в автомобилна катастрофа през ноември 2022 г. То е с тежка травма на гръбначния стълб и в момента е в количка. За възстановяването му е нужна интензивна и ежедневна рехабилитация в специализирани клиники.
"Нека всички майки, които имат възможност и желание – пригответе с ръцете си нещо вкусно, вложете в него любовта си и го донесете. Така ще дадем не само храна, а частица от себе си – за да върнем усмивката и надеждата в едни детски очи. Защото всяка баница, всяко кексче, всяка хапка ще бъде крачка към мечтата на едно дете – да проходи отново. Всеки от нас се е молил за своето дете. Нека този път да се помолим за едно дете от Странджа. Масата ни да е трапеза на сърцето, на обичта и на надеждата. Когато сме заедно, сме силни. И когато помагаме на дете, помагаме на цялото бъдеще", призовават организаторите.
Всички средства, които ще се съберат от продажбата на кулинираните ястия, ще бъдат дарени за лечението на Стефчо.
