Неучебен ден в няколко села в община Поморие заради снега
Издадена е заповед за неучебен ден днес в училищата в Дъбник, Габерово, Горица, Порой, Гълъбец, Страцин и Бата, съобщиха от Община Поморие.
От пресцентъра на Областната администрация – Бургас информираха, че поради намалена видимост и силни снегонавявания временно е ограничено движението по автомагистрала "Тракия“ в участъка Бургас – Зимница. За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.
