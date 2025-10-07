Неучебен ден за училища и детски градини в община Царево заради проливния дъжд

© Заради проливния дъжд - неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община. Това съобщиха от Община Царево в профила си в социалните мрежи.



От общината казват още, че обстановката е останала нормална през нощта, но остава предупреждението за следващите часове и дни.



Продължава да се следи обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.