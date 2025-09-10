Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Никола Бургазлиев е с ново обвинение! Той: Съжалявам
Автор: Иван Сотиров 17:10Коментари (0)585
© Булфото
Окръжна прокуратура днес предяви  новото, по-тежко обвинение спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев. То е за причиняване на смърт и телесни повреди при евентуален умисъл, предаде репортер на Burgas24.bg.

Както съобщихме наказанието за измененото обвинение е лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор.

Пред медиите на излизане Бургазлиев каза само, че съжалява за инцидента.

При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ блъсна петима души на улицата в Слънчев бряг, сред тях три деца. Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, както и синът ѝ Мартин, който бе транспортиран с въздушна линейка в "Пирогов“ и все още остава в кома.

Вчера стана ясно, че експертиза е доказала, че Никола е употребил марихуана в рамките от 36 до 48 часа преди изследването.  .



Още по темата: общо новини по темата: 60
10.09.2025 Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
09.09.2025 НСлС: Няма проблеми със спирачките и газта на АТВ-то на Никола
Бургазлиев
09.09.2025 Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
09.09.2025 Промениха обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко!
09.09.2025 Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08.09.2025 "Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за убийството с АТВ
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Още един пиян шофьор загази в Бургаско
16:15 / 10.09.2025
Инцидент с мотоциклетистка в Поморие
16:09 / 10.09.2025
Морето взе нова жертва!
16:10 / 10.09.2025
Взривиха боеприпас край Синеморец
16:04 / 10.09.2025
В Поморие: Баба и дядо германци се оказаха любители на ботаниката...
08:58 / 10.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абс...
08:34 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08:47 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
От днес ново правило прави играта в любимо предаване по-непредсказуема от всякога
13:52 / 08.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Първият учебен ден
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: