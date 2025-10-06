ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нивото на язовир "Ново Паничарево" е около метър под преливника
От няколко дни две помпи работят непрекъснато, като прехвърлят вода към язовир "Ясна поляна“, от който се захранват Южното Черноморие и община Средец. Дебитът на изпомпваната вода е около 400 литра в секунда, като дейността ще продължи до постигане на безопасни и стабилни нива на язовира.
След последните валежи нивото на язовир "Ясна поляна“ се е повишило с около един метър, но все още има достатъчен свободен обем – приблизително 50%, което позволява поемане на значителни количества вода при предстоящите валежи.
От Община Пеиморско призовават жителите, живеещи в близост до реките Ропотамо и Дяволска, както и в ниските участъци на населените места, да бъдат с повишено внимание през следващите дни, предвид прогнозите за нови интензивни дъждове.
Община Приморско, съвместно с компетентните институции, следи обстановката денонощно и е в пълна готовност за реакция при необходимост.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 71
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Аварийните екипи в Созопол са в готовност предвид очакваните нови...
13:05 / 06.10.2025
Община Царево призова живеещите в заливаеми зони да напуснат домо...
11:05 / 06.10.2025
Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
10:40 / 06.10.2025
Грозна картина в България: Натоварен мост се срути за втори път
10:25 / 06.10.2025
Активираха BG Alert в района на Елените
09:39 / 06.10.2025
Закопчаха двама, обирали апартаменти на Елените
09:16 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета