© Днес, при извършена проверка на критичните зони на територията на община Приморско, е установен, че нивото на язовир "Ново Паничарево“ е приблизително един метър под преливника.



От няколко дни две помпи работят непрекъснато, като прехвърлят вода към язовир "Ясна поляна“, от който се захранват Южното Черноморие и община Средец. Дебитът на изпомпваната вода е около 400 литра в секунда, като дейността ще продължи до постигане на безопасни и стабилни нива на язовира.



След последните валежи нивото на язовир "Ясна поляна“ се е повишило с около един метър, но все още има достатъчен свободен обем – приблизително 50%, което позволява поемане на значителни количества вода при предстоящите валежи.



От Община Пеиморско призовават жителите, живеещи в близост до реките Ропотамо и Дяволска, както и в ниските участъци на населените места, да бъдат с повишено внимание през следващите дни, предвид прогнозите за нови интензивни дъждове.



Община Приморско, съвместно с компетентните институции, следи обстановката денонощно и е в пълна готовност за реакция при необходимост.



