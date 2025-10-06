Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нивото на язовир "Ново Паничарево" е около метър под преливника
Автор: Иван Сотиров 16:24Коментари (0)179
©
Днес, при извършена проверка на критичните зони на територията на община Приморско, е установен, че нивото на язовир "Ново Паничарево“ е приблизително един метър под преливника.

От няколко дни две помпи работят непрекъснато, като прехвърлят вода към язовир "Ясна поляна“, от който се захранват Южното Черноморие и община Средец. Дебитът на изпомпваната вода е около 400 литра в секунда, като дейността ще продължи до постигане на безопасни и стабилни нива на язовира.

След последните валежи нивото на язовир "Ясна поляна“ се е повишило с около един метър, но все още има достатъчен свободен обем – приблизително 50%, което позволява поемане на значителни количества вода при предстоящите валежи.

От Община Пеиморско призовават жителите, живеещи в близост до реките Ропотамо и Дяволска, както и в ниските участъци на населените места, да бъдат с повишено внимание през следващите дни, предвид прогнозите за нови интензивни дъждове.

Община Приморско, съвместно с компетентните институции, следи обстановката денонощно и е в пълна готовност за реакция при необходимост.




Още по темата: общо новини по темата: 71
06.10.2025 България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от
наводненията
06.10.2025 НИМХ обяви прогнозата за утре, по-добре я прочетете!
06.10.2025 Джартов: Ще има патрулиране в районите, където е обявен червен код
06.10.2025 Румънската преса за "Елените": Следите от наводнението са поразителни
06.10.2025 След пропадналия мост край Царево: АПИ се задейства, въвеждат временен
обход
06.10.2025 От днес Балканите ще бъдат ударени от пореден циклон
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Аварийните екипи в Созопол са в готовност предвид очакваните нови...
13:05 / 06.10.2025
Община Царево призова живеещите в заливаеми зони да напуснат домо...
11:05 / 06.10.2025
Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
10:40 / 06.10.2025
Грозна картина в България: Натоварен мост се срути за втори път
10:25 / 06.10.2025
Активираха BG Alert в района на Елените
09:39 / 06.10.2025
Закопчаха двама, обирали апартаменти на Елените
09:16 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
13:51 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Световна черна хроника
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: