|Нос "Червенка" в Созопол е един от най-големите имоти с отпаднала необходимост
Депутатът разкри, че към нос "Червенка“ има много реституционни претенции и висящи дела, които не са приключили.
Божидар Божанов допълни, че в имота се извършват археологически разкопки. Там се намира и крепост, която може да се окаже туристическа атракция.
"Целият този анализ трябваше да бъде свършен от съответното министерство, което смята да се разпорежда с този имот. Тази работа не свършена. Този имот е качен, след това свален от сайта на МРРБ, и местните хора си мислят: "Ето, сега ще бъде продаден.“ Не че Министерският съвет е казал непременно това, но заради лошата им комуникация и несвършения анализ стоя повече въпроси, отколкото отговори," заяви Божанов.
Според съпредседателя на "Да, България“, по принцип, инициативите за продажба на държавни имоти с наистина отпаднала необходимост са позитивни. От партията ще настояват за адекватен анализ необходимостта и потенциалните решения за конкретните имоти.
"Ако е необходимо, да бъде отделена крепостта от останалата част, да бъдат отделени частите, които са обект на реституционни претенции и след това да се премине към последващи действия,“ допълни Божанов.
