Нов бус с 24 мигранти бе хванат край Караагач

За втори бус с мигранти, заловен край Царево, съобщи директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов.



Случаят е аналогичен с първия. Отново са превозвани 24 души, които са потвърдили, че са граждани на Афганистан, но този път шофьорът е българин за разлика от първия път, в който той бе грузинец. Заловени са в района на Караагач привечер снощи.



"Случва се всеки ден и всяка нощ залавяме такива групи. Снощи, отново в близост до същото място, имаме отново заловен бус с други 24 мигранти – същата бройка, с български водач“, обясни Златанов, цитиран от bTV.



По думите му тарифата за трафик на мигранти варира между 5 000 и 20 000 евро.