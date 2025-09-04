Новини
Нов физкултурен салон за училището в Ахелой
Автор: Николай Парашкевов 10:33
©
ОУ "Христо Ботев" в Ахелой ще има нов физкултурен салон, а дворните му пространства ще бъдат обновени, показа проверка на "Фокус".

За целта вече е пусната обществена поръчка, като общата стойност на проекта е малко над 1.4 млн. лв. без ДДС, като 1.2 млн. от тях ще дойдат от Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г. на Министерството на образованието и науката.

Проектът предвижда изграждане на нова сграда, разположена в двора на училището. Физкултурният салон ще бъде с капацитет, който позволява да се извършват дейности от един или най-много два класа едновременно. Ще се изградят две съблекални, тоалетни, склад, и кабинет за преподавателите със самостоятелен санитарен възел. В салона ще бъде разчертана маркировка, която да позволява в него да се практикува и волейбол, и баскетбол. Салонът ще бъде приспособен за достъп от хора в неравностойно положение, за което ще бъдат поставени рампи.








Статистика: