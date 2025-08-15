Нов удар срещу разпространението на райски газ по морето

© Илюстрация Вчера около 14:10 ч. в района на улицата между комплекс "Съни бийч клуб“ и хотел "Империал Ризорт“ в Слънчев бряг служители от Районно управление - Несебър забелязали до паркиран на улицата лек автомобил "БМВ“ двама 19-годишни младежи. До автомобила е имало палет с райски газ. На място е установен и 16-годишен софиянец, който държал балони и пари и заявил, че купил бутилки с райски газ от двамата младежи.



При извършения оглед върху палета са намерени и иззети 32 бутилки с обем 2 000 грама диазотен оксид и 19 кашона с общо 114 бутилки с обем 670 грама диазотен оксид. При извършеното претърсване на лекия автомобил, собственост на единия от 19-годишните младежи, са открити и иззети пет кашона с по 25 бутилки с обем 670 грама диазотен оксид. В обитаваното от младежите помещение, разположено в хотелски комплекс, са намерени и иззети бутилка с обем 670 грама диазотен оксид, бележник и листи със записки, полиетиленови пликове с балони и парични средства. Установено е, че откритите бутилки с райски газ са били предназначени за продажба на непълнолетни лица на територията на Слънчев бряг.



Двамата младежи са задържани за срок до 24 часа. Работата по изясняване на цялостната им престъпна дейност продължава от служители на Районно управление - Несебър.