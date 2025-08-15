ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов удар срещу разпространението на райски газ по морето
При извършения оглед върху палета са намерени и иззети 32 бутилки с обем 2 000 грама диазотен оксид и 19 кашона с общо 114 бутилки с обем 670 грама диазотен оксид. При извършеното претърсване на лекия автомобил, собственост на единия от 19-годишните младежи, са открити и иззети пет кашона с по 25 бутилки с обем 670 грама диазотен оксид. В обитаваното от младежите помещение, разположено в хотелски комплекс, са намерени и иззети бутилка с обем 670 грама диазотен оксид, бележник и листи със записки, полиетиленови пликове с балони и парични средства. Установено е, че откритите бутилки с райски газ са били предназначени за продажба на непълнолетни лица на територията на Слънчев бряг.
Двамата младежи са задържани за срок до 24 часа. Работата по изясняване на цялостната им престъпна дейност продължава от служители на Районно управление - Несебър.
