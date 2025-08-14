Нов удар срещу разпространението на райски газ в Бургаско

© Ново количество райски газ (236 флакона с вместимост 670 гр.) и множество балони, предназначени за разпространение в питейните заведения и барове на територията на Община Созопол, са иззети на 13.08 т.г. от служители на Районно управление - Созопол непосредствено след закупуването им от 35-годишен софиянец.



От владението на същия два дни по-рано служители на сектор "Икономическа полиция" при ОДМВР-Бургас и Районно управление - Созопол иззеха големи количества райски газ и латексови балони, съхранявани в два леки автомобила - "Дачия Докер", със софийска регистрация и "Рено Клио", със софийска регистрация, паркирани в местността "Аклади" край Черноморец.



Припомняме, че от "Дачията" бяха иззети 51 кашона, всеки с по шест флакона, съдържащи райски газ с вместимост 670 гр. и 50 флакона с вместимост 2 000 гр. отново с райски газ /диазотен оксид/, а от "Рено"-то - 12 флакона по 670 гр. и 3 флакона по 2000 гр. с райски газ.



И новите количества райски газ и балони са иззети и задържани, като е образувана нова преписка по описа на Районно управление - Созопол с цел установяване произхода му.