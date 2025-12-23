Кръгово кръстовище с осветление е изградено при пресичането на път III-705 Бероново - Мъдрино и път III-7306 Лозарево - Черница - Чубра в началото на гр. Сунгурларе. Проектът е реализиран от община Сунгурларе по "Инвестиционна програма за общински проекти" на МРРБ и е доказателство за доброто институционално сътрудничество между Агенция "Пътна инфраструктура", чрез регионалното й звено Областно пътно управление – Бургас, и Община Сунгурларе.Отсечката е в урбанизираната територия на града и е определена като участък с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия, включително в тъмната част на денонощието. С реализацията на проекта се подобрява организацията на движението и се повишава пътната безопасност.За успешното изпълнение на проекта АПИ съгласува в кратки срокове цялата изискуема документация, като тя е координирана и с ОД на МВР – Бургас, а Община Сунгурларе осигури цялостната подготовка, финансирането и изпълнението на обекта. Проектът е пример за ефективно партньорство между държавната и местната власт, което дава резултати в кратък срок.