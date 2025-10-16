Общинският съвет в Царево гласува и одобри предложението на кмета Марин Киров за продажба на общински имот на инвеститор, който ще изгради модерна болница с капацитет от 60 легла и персонал от около 40 лекари и медицински сестри.Новото лечебно заведение ще бъде първото по рода си на юг от Бургас, разположено върху 3000 кв. м. разгъната застроена площ, и ще разполага с 3 операционни зали и отделения по хирургия, урология, ортопедия и травматология, гастроентерология, неврология, реанимация, интензивно лечение, физиотерапия и рехабилитация, както и две хемодиализни единици и образна диагностика.Проектът ще бъде реализиран в срок от три години.По време на сесията клетва положи общинският съветник Стела Георгиева, която заема мястото на Владимир Дуков.С решение на председателя на Общинския съвет Таня Янчева бе одобрено и попълването на състава на постоянните комисии, като Георгиева ще участва в посочената комисия на мястото на своя предшественик.