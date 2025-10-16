ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова стъпка към изграждането на модерна болница в Царево
Новото лечебно заведение ще бъде първото по рода си на юг от Бургас, разположено върху 3000 кв. м. разгъната застроена площ, и ще разполага с 3 операционни зали и отделения по хирургия, урология, ортопедия и травматология, гастроентерология, неврология, реанимация, интензивно лечение, физиотерапия и рехабилитация, както и две хемодиализни единици и образна диагностика.
Проектът ще бъде реализиран в срок от три години.
По време на сесията клетва положи общинският съветник Стела Георгиева, която заема мястото на Владимир Дуков.
С решение на председателя на Общинския съвет Таня Янчева бе одобрено и попълването на състава на постоянните комисии, като Георгиева ще участва в посочената комисия на мястото на своя предшественик.
