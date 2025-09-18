Нови инциденти с тротинетки в Бургаско

© Два нови инцидента с тротинетки са станали в рамките на по-малко от 2 часа в Бургаско пред вчерашния ден, съобщиха от ОДМВР – Бургас.



Малко преди 15 ч. на бургаската улица "Уилям Гладстон“ №87 индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 16-годишен бургазлия е предприел изпреварване на лек автомобил "Киа Спортидж“, управляван от 29-годишен мъж от монтанското село Вирове, който в същото време прави ляв завой. В резултат на това тротинетката се блъска в лекия автомобил. Пострадал е водачът на тротинетката, който с охлузни рани на дясното коляно. Той е прегледан на място и е освободен за домашно лечение.



Вчера около 16.40 ч. на алея до хотел "Орел“ в посока към хотел "Глобус“ в Слънчев бряг, поради движение с несъобразена с релефа на пътя скорост, излизайки от десен завой, самостоятелно е катастрофирал, падайки на пътното платно, индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 30-годишен мъж от Димитровград. Той е получил контузия на главата и фрактура на дясната подбедрица. Откаран за преглед в УМБАЛ – Бургас, но отказал хоспитализация.