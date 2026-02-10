Ново STEM пространство откриха в Ахтопол
©
Новите кабинети по "Природни науки“ и "Математика и информатика“, както и високотехнологично оборудваните и свързани класни стаи (ВОСКС), са създадени по процедура "Училищна STEM среда“ към Механизма за възстановяване и устойчивост, част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е реализиран със 168 368,27 лв. безвъзмездно финансиране.
В рамките на дейностите са извършени цялостни строително-ремонтни работи, обновено е обзавеждането и е доставена съвременна техника и специализирано оборудване. Така учебните пространства придобиха изцяло нов облик – по-функционални, интерактивни и адаптирани към нуждите на съвременното обучение.
С реализирането на STEM средата училището създава условия учениците да учат чрез практика, експерименти и работа по реални задачи, да развиват критическо мислене и дигитални умения и да откриват науката по достъпен и увлекателен начин.
Този проект не просто обновява материалната база, а поставя стабилна основа за по-иновативен учебен процес и по-добра подготовка на децата за предизвикателствата на бъдещето.
Още от категорията
/
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно ...
09:08 / 09.02.2026
В две отсечки на АМ "Тракия" в Бургаско ще се променя организация...
14:32 / 06.02.2026
Трима пияни шофьори заловени в Бургаско само за ден
10:09 / 06.02.2026
Официална информация за пожара, унищожил плажен бар на плажа в Сл...
09:47 / 06.02.2026
Пиян софиянец заловен зад волана между Приморско и Созопол
17:40 / 05.02.2026
Извънредно: Пожар изпепели плажен бар в Слънчев бряг
17:18 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.