Събитието се превърна в символична крачка към по-модерно, иновативно и вдъхновяващо образование.Новите кабинети по "Природни науки“ и "Математика и информатика“, както и високотехнологично оборудваните и свързани класни стаи (ВОСКС), са създадени по процедура "Училищна STEM среда“ към Механизма за възстановяване и устойчивост, част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е реализиран със 168 368,27 лв. безвъзмездно финансиране.В рамките на дейностите са извършени цялостни строително-ремонтни работи, обновено е обзавеждането и е доставена съвременна техника и специализирано оборудване. Така учебните пространства придобиха изцяло нов облик – по-функционални, интерактивни и адаптирани към нуждите на съвременното обучение.С реализирането на STEM средата училището създава условия учениците да учат чрез практика, експерименти и работа по реални задачи, да развиват критическо мислене и дигитални умения и да откриват науката по достъпен и увлекателен начин.Този проект не просто обновява материалната база, а поставя стабилна основа за по-иновативен учебен процес и по-добра подготовка на децата за предизвикателствата на бъдещето.