Ново убийство! Жена беше пребита до смърт
©
От СДВР казаха за "Фокус", че има инцидент. Образувано е досъдебно производство и има задържан.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Сливналия е заловен с метамфетамин в Несебър
17:23 / 05.11.2025
Спипаха познайник на полицията с дрога край гробищата на Каблешко...
17:06 / 05.11.2025
Криминален тип от Поморие загази за пореден път
09:44 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.