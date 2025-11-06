Сподели close
Жена е починала след побой в София, съобщи NOVA. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ "Христо Смирненски“ в столицата във вторник.

От СДВР казаха за "Фокус", че има инцидент. Образувано е досъдебно производство и има задържан.