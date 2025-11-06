Няколко души са хванати с наркотици в Бургаско, съобщиха заот ОДМЕР - Бургас. Във вторник около 16:45 ч. в района до хотел "Аква“ са открити суха зелена листна маса – марихуана, с тегло около 3 грама и свивка с метамфетамин, носени от 32-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия.Вчера около 10:30 ч. на ул. "Миньорска“ в ж.к. "Меден рудник“ служители от Второ районно управление - Бургас извършили проверка на 38-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия от кв. "Горно Езерово“. В него е намерен метамфетамин с тегло около 7 грама.Около 14:20 ч. на пътя между кв. "Горно Езерово“ и каменна кариера "Андела“ за проверка е спрян лек автомобил "Форд Фиеста“, управляван от 25-годишен бургазлия. В един от спътниците му – 28-годишен мъж от Бургас, са намерени свивка с друсан чай и половин саморъчно свита цигара от същия наркотик.Вчера около 16:20 ч. след проверка в частен дом, разположен в бургаския квартал "Долно Езерово“, обитаван от 39-годишен бургазлия, полицаи открили метамфетамин, с общо тегло около 5 грама.Около 09:00 ч. в частен дом, разположен на поморийската улица "Княз Борис I“, обитаван от 20-годишен криминално проявен помориец, е намерена суха зелена тревна маса – канабис, с тегло около 6 грама.