Няколко тежки инцидента с мотоциклетисти в Бургаско през почивните дни

© За няколко инцидента с мотоциклети през почивните дни, съобщиха от ОДМВР Бургас. В събота около 16:50 ч. на крайбрежната алея до Северния плаж на Приморско, поради загуба на контрол самостоятелно е катастрофирал, блъскайки се в крайпътно неподвижно препятствие, намиращо се вляво, мотоциклет "Ямаха“, управляван от 57-годишен софиянец. Мъжът е получил охлузни рани по крайниците и фрактура на левия крак. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.



Около 19:15 ч. същия ден на кръстовището на поморийските улици "Мусала“ и "Манастирска“ лек автомобил "Опел“, управляван от 41-годишен мъж от Перник не е спрял на пътен знак "СТОП“ и отнемайки предимството е допуснал ПТП с мотоциклет "Сузуки“, управляван от 53-годишен помориец. Мъжът е получил фрактура на тазобедрените стави. Той е настанен за лечение в отделение "Ортопедия“ на УМБАЛ - Бургас.



Вчера около 10:00 ч. на пътя Бургас – Варна, в условията на прав пътен участък, лек автомобил "Шкода Октавия“, управляван от 57-годишен габровец е отнел предимството и е блъснал мотоциклет "Сузуки“, управляван от 49-годишен мъж от Каблешково. Той е получил открита рана на стъпалото и е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.



