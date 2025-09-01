ЗАРЕЖДАНЕ...
|Няколко тежки инцидента с мотоциклетисти в Бургаско през почивните дни
Около 19:15 ч. същия ден на кръстовището на поморийските улици "Мусала“ и "Манастирска“ лек автомобил "Опел“, управляван от 41-годишен мъж от Перник не е спрял на пътен знак "СТОП“ и отнемайки предимството е допуснал ПТП с мотоциклет "Сузуки“, управляван от 53-годишен помориец. Мъжът е получил фрактура на тазобедрените стави. Той е настанен за лечение в отделение "Ортопедия“ на УМБАЛ - Бургас.
Вчера около 10:00 ч. на пътя Бургас – Варна, в условията на прав пътен участък, лек автомобил "Шкода Октавия“, управляван от 57-годишен габровец е отнел предимството и е блъснал мотоциклет "Сузуки“, управляван от 49-годишен мъж от Каблешково. Той е получил открита рана на стъпалото и е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.
