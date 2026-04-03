Таксите за използване на рибарското пристанище в Царево няма да бъдат увеличавани след модернизацията му, увериха от местната администрация.

“Работи се активно, вижда се сериозен напредък по модернизацията на съществуващото рибарско пристанище. Не предвиждаме увеличаване на таксите и тежестта към рибарите във връзка с новото съоръжение" заяви кметът на Община Царево Марин Киров.

Оборудвано хале за ремонт, хале за ледогенератори, открит пазар за риба, паркинг, нови настилки, бензиноколонка и техника, са само част от дейностите по модернизацията на Рибарско пристанище “Мичурин".

Също така се презаверява изтеклото разрешение за строеж на ново рибарско пристанище, проектира се лодкостоянката в село Лозенец, както се и съгласува готовият проект за мостика и кея в Ахтопол, подчерта Марин Киров.