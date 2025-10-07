ЗАРЕЖДАНЕ...
|Няма документи за корекцията на речното корито и аквапарка в "Елените"
От "Елените" имаме данни за съществени пропуски в документацията като ще продължаваме да проверяваме на място. Всички дейности, които са извършвани на територията на "Елените" са започнали през 1997 г. до 2008 г. като Подробни-устройствени планове. Всички тези действия са от компетентността на местната общинска администрация. Така е по Закона за устройство на територията. Всички ПУП са одобрявани там", започна регионалният министър.
"Там ДНСК не може да установява контрол. Контрол се установява единствено от съда по жалба на засегнати лица", подчерта Иванов.
"Това, което установихме е, че са одобрени ПУП, които са позволили застрояване върху речно корито. Тук е резонният ми въпрос - "Защо, когато са одобрявани ПУП, те не са гласувани с "Басейнова дирекция"? Тук въпросът ми е към господин Личев, който в последните дни много напоително залива с грешна информация обществото. При положение, че той е бил отговорното лице и контрольорът на "Басейновите дирекции" да осъществяват контрол върху издаването на ПУП, го няма тяхното становище, че може да се застроява върху тези терени".
"На база на тези ПУП, Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж. След това всички сгради са въведени в експлоатация. Това, което ДНСК установи е, че за две неща липсва документация. Едното е за корекция на речно корито, което е извършено, а за него не е установена никаква документация. Като в речното корито е построен хотел "Негреско", буквално върху реката. С разрешение е въведен в експлоатация от Община Несебър", каза Иванов.
"Установен е и аквапарк, за който също няма налична строителна документация", подчерта още регионалният министър.
