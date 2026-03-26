Основно училище "Георги Раковски“ в Гълъбец вече разполага със СТЕМ център. Центърът бе официално открит днес, като заниманията са по направления "Природни науки“, "Математика и информатика“ и "Информационни технологии“. Това е модерно образователно пространство, създадено с цел да насърчава любопитството, иновациите и практическото приложение на знанията. По време на събитието директорът на училището приветства гостите и подчерта значението на новите образователни пространства. Тя отбеляза, че STEM средата, включваща кабинет и три високо технологични стаи, дава възможност на учениците не само да усвоят знания, но и да ги прилагат чрез изследвания, експерименти и работа по реални казуси.Събитието бе уважено от представители на община Поморие и директори на училища от общината. Гостите имаха възможност да разгледат интерактивния под, стереоскопичния лаптоп zSpase, подвижната оранжерия и мобилната лаборатория. Преподавателите в ОУ "Георги Ст. Раковски“ коментираха своите концепции за практическо приложение на научните знания.Откриването на новия STEM център е важна стъпка към създаването на модерна образователна среда, в която учениците да развият своето критично мислене, технологични умения и готовност за предизвикателствата на бъдещето.