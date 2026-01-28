На днешното заседание на ОбС Царево днес бяха разгледани над 20 докладни записки. Дневният ред постави акцент върху разширяването на социалните услуги, въвеждането на ясни правила за туризма и мащабни планове за управление на общинската собственост.Като приоритет в дневния ред е заложена подкрепата за гражданите. Предвижда се отпускането на безвъзмездна финансова помощ за лица в кризисни ситуации, свързани с обявеното бедствено положение, финансова подкрепа за обучение на студенти и отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изработката на индивидуална протеза. Общината планира да поеме таксите за услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция и да модернизира Домашния социален патронаж с ново специализирано оборудване. В сферата на образованието ще бъде гласувано дофинансиране на паралелки под норматива в Царево и Ахтопол.Общината засилва капацитета си за реакция при извънредни ситуации чрез партньорство с РДПБЗН – Бургас по нова европейска програма. В инфраструктурен план се предвижда изработването на парцеларен план за нова ВиК мрежа в м. "Дядо Ильова бахча“, гр. Царево, което ще обезпечи нуждите на новите урегулирани имоти в района.Дневният ред включи приемането на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2026 г. Сред предложенията са отдаване под наем на пасища и ливади за 2027 г., дългосрочно отдаване под наем на имоти в с. Варвара и облекчени процедури за наемане на маломерни имоти от гражданите.