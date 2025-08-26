Новини
ОбС придвижи напред изграждането на втория обход на кв. "Сарафово"
Автор: Николай Парашкевов 09:58Коментари (0)168
©
Извънредна докладна, която ще ускори процедурата по изграждането на втори вход/изход на кв. "Сарафово“  беше приета на днешното заседание на Общинския съвет в Бургас.

Документът беше внесена от кмета Димитър Николов и е свързана с изготвянето на нов Подробен устройствен план – План за улична регулация.

Вторият вход/изход е към републикански път I-9 “Бургас-Слънчев бряг“ и се изгражда по искане на жителите на квартала, които инициираха и подписка.

"Сарафово“ е един от най-бързоразвиващите се и разрастващи се квартали на Бургас. Това налага да се осигури транспортна обезпеченост на зоните, в които в момента тече интензивно строителство, тъй като единствената транспортна връзка на квартала в момента е главната улица "Ангел Димитров“.

Община Бургас вече е изготвила техническо задание за проектирането на новите пътни връзки и технически проект за реализиране на втория вход/изход при местността "Манастирското“.

Това ще облекчи интензивността на движение на единствения към момента достъп до квартала от кръгово кръстовище.

Новото транспортно обслужване на кв. Сарафово ще се осъществява еднопосочно в посока Бургас – Поморие. Новото кръстовище ще се привързва към съществуващата улична мрежа на квартала по ул. "Ангел Димитров“, чрез нова обслужваща улица с габарит 12.00 м.

За да се осъществи проекта обаче е необходимо изменение на част от действащата регулация. За това и кметът Димитър Николов поиска от съветниците да дадат разрешение за изготвянето на нов Подробен устройствен план – План за улична регулация. Предложението му бе подкрепено единодушно.








