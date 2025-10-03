Новини
Обходен маршрут на това място на пътя Малко Търново - Царево поради паднал мост
Автор: Иван Сотиров 09:49
©
Мостът над р. Изгревска при с. Изгрев, община Царево, е с компрометирана цялост. Поради това се затваря за движение републикански път II-99 Царево – Малко Търново, считано от изхода на гр. Царево в посока Малко Търново. Пропадането е на около 1 км след с. Изгрев, в посока с. Българи.

Алтернативно трасе през с. Визица – м. Босна, откъдето се излиза отново на главния път.



