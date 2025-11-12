Вчера около 10:40 ч. на входа на село Равнец, служители от Районно управление – Камено спрели за проверка лек автомобил "Фолкваген Голф“, в който се придвижвал 28-годишен криминално проявен мъж от Дебелт. В него при извършен личен обиск са иззети три плика с нарязана суха кафяво-зелена тревна маса с тегло около 3 грама. Той заявил, че веществото е "друсан чай“.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Камено.