Областният управител на Бургас Владимир Крумов даде актуална информация за случващото се в "Елените" и подхода на Кризисния щаб предвид очакваните нови обилни валежи.



"Още онзи ден всички хора бяха евакуирани, вчера започнахме да ги пускаме поетапно, като се идентифицират с документи за собственост и лични документи, тъй като, както разбрахте, имаше набези от мародери. За да могат хората да си вземат багаж, документи, след това започнахме да пробиваме и да изчистваме достъпа до жилищните места“, каза областният управител на Бургас Владимир Крумов, цитиран от bTV.



И добави:



"Днес до 15:00 ч. пак ще бъде разрешено преминаването през пропускателния пункт. А след 15:00 ч. – заради опасната метеорологична прогноза, работата ще бъде преустановена до второ нареждане от Кризисния щаб".



"Доколкото съм запознат още днес влизат колегите от РДНСК, от "Басейнова дирекция", РИОСВ. Нека те си свършат работата като експерти. Ще проверяват всичко на терен и документално от А до Я", подчерта областният управител на Бургас.



