ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Областният управител на Бургас: Още днес започват проверките на институциите
"Още онзи ден всички хора бяха евакуирани, вчера започнахме да ги пускаме поетапно, като се идентифицират с документи за собственост и лични документи, тъй като, както разбрахте, имаше набези от мародери. За да могат хората да си вземат багаж, документи, след това започнахме да пробиваме и да изчистваме достъпа до жилищните места“, каза областният управител на Бургас Владимир Крумов, цитиран от bTV.
И добави:
"Днес до 15:00 ч. пак ще бъде разрешено преминаването през пропускателния пункт. А след 15:00 ч. – заради опасната метеорологична прогноза, работата ще бъде преустановена до второ нареждане от Кризисния щаб".
"Доколкото съм запознат още днес влизат колегите от РДНСК, от "Басейнова дирекция", РИОСВ. Нека те си свършат работата като експерти. Ще проверяват всичко на терен и документално от А до Я", подчерта областният управител на Бургас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Община Царево призова живеещите в заливаеми зони да напуснат домо...
11:05 / 06.10.2025
Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
10:40 / 06.10.2025
Грозна картина в България: Натоварен мост се срути за втори път
10:25 / 06.10.2025
Активираха BG Alert в района на Елените
09:39 / 06.10.2025
Закопчаха двама, обирали апартаменти на Елените
09:16 / 06.10.2025
Остава в сила извънредното положение в Община Несебър
08:37 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
16:46 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета